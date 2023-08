Lavorano spesso alle finestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavorano spesso alle finestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VETRAI

Significato/Curiosita : Lavorano spesso alle finestre

Gruppi che lavorano autonomamente, scambiandosi però informazioni e dati; il più vecchio è quello che si occupa delle competizioni destinate alle derivate... Manifattura si fosse trasmessa proprio nei monasteri. il maggior numero di vetrai noti attraverso fonti di età carolingia e ottoniana (ix – xi secolo) risultano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

