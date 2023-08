Indica il saper benissimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica il saper benissimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MENADITO

Significato/Curiosita : Indica il saper benissimo

State inserite nella voce lunghe liste di avvenimenti che potrebbero benissimo essere cassati o raggruppati in maniera discorsiva; anche i fatti internazionali... Annie inizia a rivelare un interesse quasi morboso per paul: conosce a menadito la sua biografia e la sua abitudine di scrivere i romanzi in quel preciso...