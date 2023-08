Un genere musicale e ballo di coppia caraibico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un genere musicale e ballo di coppia caraibico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BACHATA

Significato/Curiosita : Un genere musicale e ballo di coppia caraibico

La bachata (pronuncia [ba'ata]) è un genere musicale caraibico inventato nel 2001 da gonzalo martinez regulo originario della repubblica dominicana che... bachata subì un processo di rivalutazione grazie ai mezzi di comunicazione e agli sforzi di molti compositori quindi si può affermare che la bachata vera... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

