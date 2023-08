Fa gelare il sangue nelle vene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa gelare il sangue nelle vene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERRORE

Significato/Curiosita : Fa gelare il sangue nelle vene

L'ovvietà di un fatto al quale è attribuito un eccessivo rilievo. gelare il sangue nelle vene provocare improvviso terrore. generale inverno viene usato per... Il terrore è uno stato di paura incontrollabile per un pericolo imminente ma non necessariamente reale. per il disturbo del sonno, si veda terrore notturno...