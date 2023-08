Un esploratore celeste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un esploratore celeste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ASTRONAUTA

Significato/Curiosita : Un esploratore celeste

Costellazioni (disambigua). le costellazioni sono le 88 parti in cui la sfera celeste è convenzionalmente suddivisa allo scopo di mappare le stelle. i raggruppamenti... "cosmonauta" rimanda qui. se stai cercando il film, vedi cosmonauta (film). un astronauta o cosmonauta (in russo: , kosmonavt; in cinese: taikonauta) è...