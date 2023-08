Il Domenico di Via Gemito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Domenico di Via Gemito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STARNONE

Significato/Curiosita : Il domenico di via gemito

di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. via gemito è un romanzo, in parte autobiografico, dello scrittore napoletano domenico... Domenico starnone (napoli, 15 febbraio 1943) è uno scrittore e sceneggiatore italiano. starnone è nato a napoli, nel 1943. ha insegnato a lungo nella scuola... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

