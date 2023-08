Dolcetti pasquali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolcetti pasquali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OVETTI

Significato/Curiosita : Dolcetti pasquali

dolcetti tipici natalizi in pasta frolla con ripieno di fichi secchi. la cuura 'ccu l'ova (in italiano "cuddura con le uova") è un dolce pasquale (consumato... Stephen michael john ovett, detto steve (brighton, 9 ottobre 1955), è un ex mezzofondista britannico, campione olimpico degli 800 metri piani ai giochi...