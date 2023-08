Divina Commedia : endecasillabi = Odissea : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divina Commedia : endecasillabi = Odissea : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESAMETRI

Significato/Curiosita : Divina commedia : endecasillabi = odissea : x

Soprattutto come divina commedia, è un poema allegorico-didascalico di dante alighieri, scritto in terzine incatenate di endecasillabi (poi chiamate per... Tipi di esametri: esametro olodattilico: un esametro composto solo di dattili. è uno schema abbastanza frequente. esametro olospondaico: un esametro composto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

