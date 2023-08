Development Assistance Committee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Development Assistance Committee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DAC

Significato/Curiosita : Development assistance committee

Novembre del 2009 la corea del sud è entrata a far parte del development assistance committee dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico... Migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. l'fk dac 1904 dunajská streda, meglio noto come dac dunajská streda, è una società calcistica slovacca con...