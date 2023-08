La coppia degli astanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La coppia degli astanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AT

Significato/Curiosita : La coppia degli astanti

Della danza è diverso a seconda se all'interno della "rota" si trovano astanti dello stesso sesso o di sesso diverso. nel primo caso viene a simboleggiare... Autolinee toscane at – simbolo chimico dell'astato at, film turco del 1982, diretto da ali özgentürk at – codice vettore iata di royal air maroc at – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La coppia degli astanti : coppia; degli; astanti; Non più in coppia ; Brano cantato in coppia ; Un gusto spesso accoppia to al cioccolato; Una coppia come Ale e Franz; coppia in casa; Il cantante degli U2; Nella fondina degli sceriffi; L albero degli uccellatori; Sono nel fior degli anni; I depositi degli autobus; I piani sovrastanti ; Sparava proiettili devastanti ; Accostamento di parole contrastanti ; Scelte tra due alternative contrastanti ; Opporre argomenti contrastanti ;

Cerca altre Definizioni