Consulente Tecnico d Ufficio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consulente Tecnico d Ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CTU

Significato/Curiosita : Consulente tecnico d ufficio

Confronti del giudice (consulente tecnico d'ufficio) o delle parti (consulente tecnico di parte). il consulente tecnico d'ufficio (o ctu) svolge la funzione... Lavora più per il ctu, sta cercando di rimettere insieme tutti i pezzi della sua vita, compreso il suo rapporto con kim. nonostante il ctu cerchi di contattarlo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

