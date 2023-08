Che hanno caratteristiche simili a noi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che hanno caratteristiche simili a noi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : UMANOIDI

Significato/Curiosita : Che hanno caratteristiche simili a noi

Tutti simili. sul cd è invece raffigurato un quadrifoglio. riguardo al significato del titolo la pausini ha dichiarato: «simili perché è quello che siamo... Nelle opere di fantascienza sono spesso descritte specie extraterrestri umanoidi. di solito esternamente sono abbastanza simili agli esseri umani poiché... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

