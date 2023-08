Anche quello amaro è gradevole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anche quello amaro è gradevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CIOCCOLATO

Significato/Curiosita : Anche quello amaro e gradevole

Monasteri cistercensi e cluniacensi, i monaci producevano, con una loro ricetta, un elisir di erbe che, pur essendo "amaro", era gradevole e possedeva, nelle... Disambiguazione – "cioccolata" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cioccolata (disambigua). il cioccolato, o la cioccolata (specie se fusa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

