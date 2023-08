Le abbandona chi non è più ottimista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le abbandona chi non è più ottimista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPERANZE

Significato/Curiosita : Le abbandona chi non e piu ottimista

Determinista, e dogmatica, con un forte orientamento etico e tendenzialmente ottimista, fondata intorno al 300 a.c. ad atene da zenone di cizio. la morale stoica... Detentore di speranze, differisce dagli animali ma che non si deve illudere del valore delle sue false speranze poiché l'unica vera speranza è quella riposta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le abbandona chi non è più ottimista : abbandona; ottimista; L abbandona l apostata; abbandona re un luogo per mettersi in sicurezza; abbandona re l arnia; abbandona re in asso; abbandona rono il Parlamento dopo il delitto Matteotti; Poco ottimista ; Lo è il pensiero dell ottimista ; Lo sono i pronostici dell ottimista ; Poco... ottimista ; Lo è il futuro per l ottimista ;

