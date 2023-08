È vicino alla Galleria di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È vicino alla Galleria di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DUOMO

Significato/Curiosita : E vicino alla galleria di milano

La galleria del corso di milano è un passaggio coperto che collega corso vittorio emanuele ii con piazza cesare beccaria. la prima idea di costruire una... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi duomo (disambigua). duomo è il termine con cui talora si designa per consuetudine la chiesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

