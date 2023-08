Ha una sorpresa nel cioccolato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha una sorpresa nel cioccolato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : UOVO DI PASQUA

Significato/Curiosita : Ha una sorpresa nel cioccolato

Fabbrica di cioccolato. la fabbrica di cioccolato (charlie and the chocolate factory) è un film del 2005 diretto da tim burton. il film ha come interprete... L'omonimo tipo di comandi nascosti in un programma informatico, vedi easter egg. un uovo di pasqua, chiamato anche uovo pasquale, è un uovo che viene decorato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

