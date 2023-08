Una membrana come la pleura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una membrana come la pleura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIEROSA

Significato/Curiosita : Una membrana come la pleura

Riveste i polmoni e la parete toracica è noto come pleura; quello che riveste la parete addominale e gli organi ivi contenuti è noto come peritoneo. quello... Riferimento. in anatomia, il termine membrana o tunica sierosa, nota anche semplicemente come sierosa, è utilizzato per indicare un particolare tessuto formato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una membrana come la pleura : membrana; come; pleura; La membrana che avvolge il polmone; Delicata membrana dell orecchio; membrana addominale; La membrana nelle zampe delle anatre; membrana che ricopre i semi del melograno; Animali come le rane e i rospi; Una coppia come Ale e Franz; Il gentle sa come ci si comporta; Un componimento come il Cantico di frate Sole; Cantare come Franco Battiato con Alice; Le membrane come la pleura ;

