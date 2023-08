Una borsa con scritte pubblicitarie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una borsa con scritte pubblicitarie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SHOPPER

Significato/Curiosita : Una borsa con scritte pubblicitarie

Quotidiani, periodici, televisione, web e raccolta pubblicitaria. la società è quotata presso la borsa valori di milano nell'indice ftse italia small cap... Personal shopper è un film del 2016 diretto da olivier assayas, con protagonista kristen stewart. maureen cartwright fa la personal shopper a parigi per... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una borsa con scritte pubblicitarie : borsa; scritte; pubblicitarie; Uno celebre fu quello della borsa di New York nell ottobre del 1929; Si scambiano in borsa ; Una piccola borsa che si porta sulle spalle; Se sono di borsa non sono patogeni; Una sorta di garanzia su azioni in borsa ing; Ne hanno scritte Epicarmo ma anche Woody Allen; Le tradizioni non scritte ; Sono scritte in nota; Brevi annotazioni scritte ai margini di un testo; Vocali scritte in prosa; Un gas per le scritte pubblicitarie ; Si susseguono durante le pause pubblicitarie ; L Oliviero fotografo di campagne pubblicitarie ; Si componeva di sole scenette pubblicitarie ; Le missive... pubblicitarie ;

Cerca altre Definizioni