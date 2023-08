Termina con un estrazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Termina con un estrazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LOTTERIA

Significato/Curiosita : Termina con un estrazione

Una lotteria è una popolare forma di gioco d'azzardo basata sull'estrazione di numeri, con premi in denaro. alcuni paesi proibiscono le lotterie, mentre... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

