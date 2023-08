Le tarme ne sono ghiotte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le tarme ne sono ghiotte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LANA

Significato/Curiosita : Le tarme ne sono ghiotte

Alla carestia. i funghi sono tabù all'interno di certe culture per svariate ragioni che possono essere: non sono né vegetali né animali; crescono durante... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lana (disambigua). la lana è una fibra tessile naturale che si ottiene dal vello di ovini (pecore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

