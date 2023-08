Lo Studio di Biden - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Studio di Biden. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OVALE

Significato/Curiosita : Lo studio di biden

Roberts, joe biden è diventato il 46º presidente degli stati uniti d'america, succedendo a donald trump. lo stesso giorno, sempre dopo la formula di giuramento... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ovale (disambigua). questa voce sull'argomento geometria è solo un abbozzo. contribuisci a... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo Studio di Biden : studio; biden; Raccolta di eventi specifici utile per uno studio ; Lo studio di divinità ed eroi antichi; Lo studio so dei terremoti; Quinto album in studio di Elisa del 2004 ing; Uno studio comparativo fra le culture; Air Force : vi vola Joe biden ; La intelligence di biden ; Lo zio di biden ; La patria di biden ; Il biden alla Casa Bianca;

Cerca altre Definizioni