Saporito condimento per la pasta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Saporito condimento per la pasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAGÙ

Significato/Curiosita : Saporito condimento per la pasta

Anche indicare un piatto dove la pasta sia l'ingrediente principale accompagnato da una salsa, da un sugo o da altro condimento di vario genere. le paste... E solitamente con l'aggiunta di pomodoro. i ragù più diffusi in italia sono il ragù napoletano e il ragù bolognese. l'etimologia della parola ha le sue... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

