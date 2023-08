Un ruminante del Tibet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ruminante del Tibet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : YAK

Significato/Curiosita : Un ruminante del tibet

Per le femmine si utilizza il termine dri o nak) vive sull'altopiano del tibet, nel pamir e alle pendici dell'himalaya, fino a 6000 metri di altitudine... Disambiguazione – "yak" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi yak (disambigua). lo yak (bos grunniens linnaeus, 1766) detto anche bovino... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

