La riceve il dipendente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La riceve il dipendente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BUSTA PAGA

Significato/Curiosita : La riceve il dipendente

Rappresentato sottomesso e dipendente dalla volontà del marito: le ragazze erano, di fatto, una vera proprietà del loro padre, il quale le concedeva in nozze... La busta paga è un documento che il datore di lavoro fornisce ad un lavoratore dipendente, relativo all'importo della retribuzione da questo percepita... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

