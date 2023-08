Il petrolio per chi lo estrae - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il petrolio per chi lo estrae. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORO NERO

Significato/Curiosita : Il petrolio per chi lo estrae

Bituminose si estrae un bitume simile al petrolio che può essere convertito in petrolio grezzo sintetico o raffinato direttamente in raffineria per ottenere... Il titolo. oro nero (stadt anatol) – film del 1936 diretto da viktor turžanskij oro nero – film del 1942 diretto da enrico guazzoni oro nero – film del... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il petrolio per chi lo estrae : petrolio; estrae; Si ottiene dalla distillazione del petrolio ; Impianto di condotte in cui scorre petrolio ; Il petrolio inglese; Il petrolio usato in casa come sgrassante; Tonnellata Equivalente di petrolio ; estrae va la luna nera in un programma di Rai 1; Se ne estrae marmo; Monte laziale da cui si estrae una pietra sperone; Si estrae dall acqua marina; Si estrae dal mare;

Cerca altre Definizioni