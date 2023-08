Un pasto del lattante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pasto del lattante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POPPATA

Significato/Curiosita : Un pasto del lattante

Fatta eccezione per i lattanti, l’assunzione di 300 mg/giorno di nicotinamide riboside cloruro mediante sostituti di un pasto destinati alla popolazione... E la secrezione del latte. ciò avviene in risposta allo stimolo della poppata. in entrambi i sessi a livello neurologico favorisce l'attaccamento relazionale...