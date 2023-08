L orco verde dei film animati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L orco verde dei film animati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SHREK

Significato/Curiosita : L orco verde dei film animati

Immaginario ed è il protagonista dell'omonima serie di film. è un orco verde che compare in tutti i film e i cortometraggi della serie, doppiato da mike myers... shrek è un film d'animazione del 2001 diretto da andrew adamson e vicky jenson, basato sul libro omonimo del 1990 di william steig. il film è il primo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

