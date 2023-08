Non affondano nella sabbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non affondano nella sabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DROMEDARI

Significato/Curiosita : Non affondano nella sabbia

Anche nella cura dell'asma.[senza fonte] il bulbo è talvolta utilizzato come veleno per topi, i quali attirati dall'odore aromatico, affondano i denti... Precisamente in somalia, dove ci sono pitture rupestri che raffigurano dromedari (datate fra il 2.000 a.c. ed il 5.000 a.c.) con delle persone attorno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Non affondano nella sabbia : affondano; nella; sabbia; Spiega perché alcuni corpi affondano mentre altri no; nella scodella e nella terrina; Tonnella ta Stazza Netta; nella metrica il taglio in due di una parola; Il gigantesco affresco di Michelangelo nella cappella Paolina in Vaticano; nella tavola periodica ha simbolo Zr; Misura il tempo con la sabbia ; Spianata di sabbia presso mare fiume o lago; In mezzo alla sabbia ; Molluschi dalla conchiglia allungata che vivono nella sabbia ; La sabbia doro fra le località dell Adriatico;

Cerca altre Definizioni