Moderno esame diagnostico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Moderno esame diagnostico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RMN

Significato/Curiosita : Moderno esame diagnostico

Utilizzati nella fase analitica del processo diagnostico. gli altri sono l'anamnesi e gli esami strumentali. per esame obiettivo (generalmente abbreviato nelle... Nell'ischemia per esempio, vengono rappresentate più chiare. rispetto alla rmn tradizionale la tecnica dwi si è dimostrata più sensibile nel valutare in...