Un modello di trasmissione televisiva o radiofonica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modello di trasmissione televisiva o radiofonica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FORMAT

Significato/Curiosita : Un modello di trasmissione televisiva o radiofonica

Gruppo televisivo del continente. nata nel 1924 con il nome di unione radiofonica italiana, divenne ente italiano per le audizioni radiofoniche (eiar)... Dell'italiano "formato" (per esempio, il formato di un file o di un messaggio). format – album-compilation dei pet shop boys, pubblicato nel 2012. the format – gruppo...