Mezzo uovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo uovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UO

Significato/Curiosita : Mezzo uovo

L'uovo è un alimento consumabile direttamente o come ingrediente in numerosi piatti delle cucine di tutto il mondo. il più utilizzato è l'uovo di gallina... Statunitense urban operations, operazioni militari di guerra urbana. unità ospedaliera – in ambito medico uo – codice vettore iata di hong kong express... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Mezzo uovo : mezzo; uovo; Nel bel mezzo di febbraio; Sono in mezzo ai contrafforti; In mezzo all ambiente; In mezzo alla casseruola; La bella di Nove settimane e mezzo iniziali; Fatti o avvenuti di nuovo ; Strati di pasta all uovo cotti in forno; Dolci con albumi d uovo e zucchero a velo; Meglio un uovo oggi che una domani; Estrarre di nuovo ;

