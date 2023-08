Mammucari all anagrafe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammucari all anagrafe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TEODORO

Significato/Curiosita : Mammucari all anagrafe

Riferimento. carlo mucari, all'anagrafe carlo mammucari (velletri, 22 novembre 1955), è un attore italiano. nato come carlo mammucari, per volere della rai... Vedi teodoro (disambigua). teodoro è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili ipocoristici: teo, doro, dorino femminili: teodora, fedora... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

