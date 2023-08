Il liquore arancione per lo spritz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il liquore arancione per lo spritz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : APEROL

Significato/Curiosita : Il liquore arancione per lo spritz

Campionaria di padova il 21 luglio 1919. sin dalla sua nascita l'aperol si presenta con un distintivo colore arancione: un liquore a base di erbe aromatiche... Firma cromatica di aperol e nei bar spuntano i primi poster pubblicitari che invitano a consumare un aperol. negli anni trenta aperol realizza una campagna... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il liquore arancione per lo spritz : liquore; arancione; spritz; Nome di un liquore e di un premio letterario; Un liquore italiano di colore rosso scarlatto; Un liquore per tanti cocktail; Famoso liquore messicano a base di agave; Il caffè cui è stato aggiunto un po di liquore ; La squadra di calcio toscana arancione ; Biondo ninja dei fumetti che veste di arancione ; Frutto arancione ; La banca del leone arancione ; Gli Euro di una banconota arancione ; Le ultime gocce di spritz ; Liquore arancione molto usato per gli spritz ; Un ingrediente fondamentale dello spritz ; L alcolico usato per fare lo spritz ; Si fa prima di cena, spesso con prosecco o spritz ;

Cerca altre Definizioni