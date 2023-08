Il lago tra Bergamo e Brescia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lago tra Bergamo e Brescia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ISEO

Significato/Curiosita : Il lago tra bergamo e brescia

Superficie di 65,3 km² e una profondità massima di 251 metri (5º per profondità in italia), si incunea tra le province di brescia e bergamo e ospita la più grande... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi iseo (disambigua). iseo (izé in dialetto bresciano) è un comune italiano di 8 966 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

