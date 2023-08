19 : Italia Germania 4 - 3 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: 19 : Italia Germania 4 - 3. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SETTANTA

Significato/Curiosita : 19 : italia germania 4 - 3

Secolo (scacchi). disambiguazione – "italia-germania 4-3" rimanda qui. se stai cercando il film, vedi italia-germania 4-3 (film). «che meravigliosa partita... Disambiguazione – "settanta" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi 70 (disambigua). settanta (cf. latino septuaginta, greco ßdµta)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

