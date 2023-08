Impiega agenti segreti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impiega agenti segreti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : COSTROSPIONAGGIO

Significato/Curiosita : Impiega agenti segreti

Lo spionaggio è un'attività di servizi segreti volta a ottenere la conoscenza di segreti, solitamente da rivali o nemici, per ottenere vantaggi militari... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Impiega agenti segreti : impiega; agenti; segreti; È impiega to come combustibile e refrigerante; Scrivanie : impiega ti = catene di montaggio : x; impiega ti parsimoniosi; Vernice impiega ta per interni e per esterni; È impiega to in molte leghe; Ufficio con agenti in divisa; Lavora con acidi e reagenti ; Lo sono detti gli agenti dei servizi segreti; Ospita agenti patogeni senza sintomatologia; Ha agenti motociclisti; Piccoli segreti ; Vizi segreti ; Codice da servizi segreti ; Riferire i segreti al nemico; Riferiscono gli altrui segreti ;

Cerca altre Definizioni