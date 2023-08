I frutti che finiscono nei frantoi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I frutti che finiscono nei frantoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OLIVE

Significato/Curiosita : I frutti che finiscono nei frantoi

O sièrma (area brindisino-tarantina meridionale) ma le differenze non finiscono qui; ci sono differenze anche nella coniugazione di molti verbi: quedda... Vedi oliva (disambigua). disambiguazione – "olive" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi olive (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : I frutti che finiscono nei frantoi : frutti; finiscono; frantoi; I frutti di un terreno coltivato; Pittura di frutti e fiori: morta; Con la frutti era in un opera di Georges Braque; Morbida peluria che ricopre certi frutti ; Pianta australiana con frutti simili alle nocciole; Così finiscono Athos e Porthos; finiscono in un attimo; Così finiscono i bisticci; Come i tiri che finiscono in gol vicino ai pali; Così si definiscono certe spiagge affollatissime; Verdastra come le drupe spremute dal frantoi o; Il frutteto che rifornisce i frantoi ; Albero che dà drupe da frantoi o; Frutti che finiscono nei frantoi ; Il mercato rifornito dai frantoi ;

Cerca altre Definizioni