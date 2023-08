Il fragore che precede il crollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fragore che precede il crollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BOATO

Significato/Curiosita : Il fragore che precede il crollo

Alla stessa maniera. come il mare che sta sovente calmo, non fa danno e rallegra i marinai nell'estate, e sovente un fragore di cavalloni s'agita e s'infuria... Marco boato (venezia, 27 luglio 1944) è un politico italiano, dal 10 luglio 2021 co-presidente del consiglio federale di europa verde. è stato deputato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il fragore che precede il crollo : fragore; precede; crollo; Un fragore assordante; Il fragore del cannone; Esplodere con fragore ; Scoppiano con fragore ; Frastuono, fragore ; Decisi in precede nza; Fase della luna che precede quella piena; precede Hurrà nel grido d incitamento; Minacciare la posizione di chi ci precede nella classifica; precede sab e dom; Fanno temere il crollo ; Il crollo d un castello in aria; Come i terreni o le rocce a rischio crollo ; crollo in centro; crollo da stress;

Cerca altre Definizioni