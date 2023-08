Forma lo scheletro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma lo scheletro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OSSATURA

Significato/Curiosita : Forma lo scheletro

le ossa sono elencate nella lista delle ossa dello scheletro umano. le funzioni dello scheletro sono: sostegno protezione di parti molli e delicate,... Popoli caratterizzati da un pigmento scuro della pelle e da una particolare ossatura craniale. carleton stevens coon respinse l'idea di una razza negroide unificata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Forma lo scheletro : forma; scheletro; È forma to da tutti gli interpreti d un film; La forma della saetta; forma no angoli retti; Si è trasforma ta in UGL; Si forma in gola; Togliere lo scheletro ; Lo scheletro idrostatico delle meduse; Relative allo scheletro ; Lo scheletro del pesce; Lo scheletro dell aeroplano;

