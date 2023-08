Fecondava le terre degli Egizi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fecondava le terre degli Egizi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NILO

Significato/Curiosita : Fecondava le terre degli egizi

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nilo (disambigua). il nilo (in arabo , nahr al-nil) è un fiume africano lungo 6 852 km... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

