Dolce con mascarpone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolce con mascarpone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TIRAMISÙ

La crema al mascarpone (nota anche come crema lodigiana, crèma de mascarpòn, pucia dulsa o crema gialla), è un dolce al cucchiaio tipico della cucina lombarda... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tiramisù (disambigua). il tiramisù è un dolce e prodotto agroalimentare tradizionale diffuso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

