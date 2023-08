Districare la matassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Districare la matassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIPANARE

Significato/Curiosita : Districare la matassa

Tre poliziotti, harvey e il giornalista bird si trovano a districare un'intricatissima matassa che li porta a svelare, dopo altri tre omicidi (fra cui quello... L'arcolaio è uno strumento semplice che viene utilizzato per dipanare le matasse. è simile ad un aspo, da cui differisce per l'uso; l'arcolaio serve per... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Districare la matassa : districare; matassa; districare e pulire la lana; districare la lana; Serve per districare i nodi dei capelli; Il confuso lo perde della matassa ; Arnese che serve per far la matassa ; Lo si cerca per sbrogliare la matassa ; Ne ha due ogni matassa ; Sono formati da lana svolta dalla matassa ;

