Le consonanti in refe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti in refe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RF

Significato/Curiosita : Le consonanti in refe

(right fielder) rf – acronimo per roger federer rf – acronimo per rugby falconara dinamis a.s.d. rf – abbreviazione di pokémon rosso fuoco rf – reggimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le consonanti in refe : consonanti; refe; Le consonanti di Zeus; Lo sono sia vocali che consonanti ; Le consonanti del capo; Le consonanti della house; Le consonanti nella dose; Si deve raggiungere in alcuni refe rendum lat; Narcisista autorefe renziale; refe senza pari; Il verso prefe rito da Dante; Le fa chi ha prefe renze;

Cerca altre Definizioni