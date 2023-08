I colori delle stoffe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I colori delle stoffe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TINTE

Significato/Curiosita : I colori delle stoffe

Prima della scoperta dei colori sintetici, dalla loro limitata varietà negli utilizzi sia artistici che di tintura di stoffe risulta un limitato vocabolario... Chimiche, spesso ossidazione di metalli. alla prima categoria appartenevano le tinte come il giallo zafferano, l'indaco, la cocciniglia o le terre e il nero... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

