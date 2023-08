Il Ciao del mondo arabo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Ciao del mondo arabo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SALAM

Significato/Curiosita : Il ciao del mondo arabo

("la pace sia su di voi"), che è il saluto che ogni musulmano rivolge, ma equivale all'italiano "ciao" o "buongiorno", e ricevendo in risposta... Disambiguazione – "salam" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi salam (disambigua). questa voce sull'argomento lessicologia è solo un abbozzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

