Ha la capocchia metallica - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SPILLO

Significato/Curiosita : Ha la capocchia metallica

Miscelato con zolfo e fissato sulla capocchia veniva acceso quando intinto nell'acido solforico concentrato, che determina la liberazione di acido clorico,... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «spillo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su spillo (en) spillo, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ha la capocchia metallica : capocchia; metallica; Nella capocchia dei fiammiferi; Ha la capocchia ; Quello per le ostriche è in maglia metallica ; Punta metallica o spina molto dura e acuminata; Grande cassa metallica per il trasporto di merci; Striscia metallica inserita nei bustini; Lega metallica composta per lo più da stagno;

