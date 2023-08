Cambiano gli aceri in abeti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano gli aceri in abeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : BT

Significato/Curiosita : Cambiano gli aceri in abeti

Tigli, abeti rossi, ippocastani, sorbi, tassi, noccioli, aceri, agrifogli, allori, bagolari, bossi, rovi, pungitopi, ecc. negli ultimi decenni in alcune... Barletta-andria-trani bt – codice vettore iata di air baltic bt – codice iso 3166-1 alpha-2 del bhutan bt – codice iso 3166-2:id di banten (indonesia) bt – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Cambiano gli aceri in abeti : cambiano; aceri; abeti; cambiano la colpa in solfa; cambiano Mosca in Mecca; Si scambiano in Borsa; I giocatori di poker che non cambiano carte; Se sono ortofrutticoli non scambiano titoli; Cambiano aceri in abeti; Grosso veicolo impiegato per lo sgombero delle maceri e; I piaceri della vita; Gioie, piaceri ; Dispiaceri ... dal cattivo sapore; Sostanza appiccicosa prodotta da pini e abeti ; Elenco alfabeti co delle vie di una città; II preludio alfabeti co; Caratteri alfabeti ci germanici; È alfabeti co nell appello;

