La accerta l esame di abilitazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La accerta l esame di abilitazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IDONIETÀ

Significato/Curiosita : La accerta l esame di abilitazione

Non esiste un sistema di riconoscimento automatico dei titoli abilitanti a una professione. l'autorità dello stato ospitante accerta e deve concedere il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

