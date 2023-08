Si abbassa quando si sbadiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si abbassa quando si sbadiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MASCELLA

Significato/Curiosita : Si abbassa quando si sbadiglia

Situazione. vive con sua figlia sbadiglio in un magico e antico vaso. il giorno in cui kanchan ritrova il vaso di etcì, il genio si manifesta in seguito a uno... Disambiguazione – "mascella" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mascella (disambigua). l'osso mascellare è un osso dello splancnocranio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

