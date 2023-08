A volte è difficile mutarli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A volte è difficile mutarli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : USI

Significato/Curiosita : A volte e difficile mutarli

Della mia patria, e l'impossibilità di mutarla, sono dunque un nuovo motivo per fuggire una terra in cui sono obbligato per dovere, a lodare uomini che... Contengono il titolo. unione sindacale italiana – sindacato italiano del passato usi - cit – sindacato italiano unione socialista indipendente – partito politico...